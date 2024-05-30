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商品詳細
動作確認済みプレステ3SONYPlayStation3CECH-2000A写真9.10のソフトオマケでお付けします。動作確認済み純正のコントローラーが一つ故障したので、別で購入したものと交換しております。お写真にあるもののみのご用意です。AVケーブルは付属していないのでご入用の方はご自身でご用意ください。目立った傷、汚れなどはないですが使用上の若干の小傷はあります。自宅保管品につきご理解ください。何かご質問あればコメントください。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/choice251885.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation362924.html
http://narcologia.ru/goods/displease46831.html
【ソフト3点おまけ付き】 プレステ3 CECH-2000A
【ソフト3点おまけ付き】 プレステ3 CECH-2000A
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【ソフト3点おまけ付き】 プレステ3 CECH-2000A
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【ソフト3点おまけ付き】 プレステ3 CECH-2000A
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