【ソフト3点おまけ付き】　プレステ3 CECH-2000A

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動作確認済みプレステ3SONYPlayStation3CECH-2000A写真9.10のソフトオマケでお付けします。動作確認済み純正のコントローラーが一つ故障したので、別で購入したものと交換しております。お写真にあるもののみのご用意です。AVケーブルは付属していないのでご入用の方はご自身でご用意ください。目立った傷、汚れなどはないですが使用上の若干の小傷はあります。自宅保管品につきご理解ください。何かご質問あればコメントください。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY