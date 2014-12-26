廃盤 DVD BENI \

「BENI\"BEST\"LIVETOUR2014」ToureFinal2014.12.26.at東京国際フォーラム東京国際フォーラムで行われたライブ映像を約100分収録。国内盤・正規品。ケースは新品に交換。中古品であることをご理解ください。値下げは考えていません。再生確認済み。即購入歓迎です。[収録内容]1BeautifulWorld2MyWorld32FACE4恋焦がれて5歌うたいのバラッド6TiAmo7ユラユラ8ギミギミ9Darlin'10KIRA☆KIRA☆11byebye12声を聞かせて13サイン14KissKissKiss15ずっと二人で16Heaven'sDoor17永遠18さつきあめ19好きだから。20もう一度feat.BENI21もう二度と22crazygirl23AnythingGoes!!24OURSKY25OhYeah!26Message27フォエバ28FLYHIGH他にも邦楽・洋楽を厳選したCD・DVD・Blu-rayを出品しております。よろしければ↓のハッシュタグをご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ #Genchan_Best_Music #Genchan_Shopping_Store ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑CDDVDBlu-rayブルーレイ邦楽洋楽BGMオリジナルサウンドトラックドライブベストBEST廃盤アニメ結婚式ウェディングソングブライダル懐メロ音楽集musicミュージック検索ワードCDBENIベストBESTオリジナルサウンドトラックDVD安室奈美恵 加藤ミリヤ AIEXILEJUJU斉藤和義JASMINE宇多田ヒカル湘南乃風MAY'SJAMOSA青山テルマ



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