BUSTERS PINKY PROMISE Kep1er イェソ

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商品説明欄及びプロフィール欄必ずお読みください。即購入可能購入後一言必須水濡れ防止袋に入れての発送プチプチ梱包等はございません購入意思のない「いいね」はおやめ下さいコンビニ支払いの方へ-購入後24時間以内に支払いをお願いします。-いつ支払いできるか(明日の朝夕方頃など)わかる範囲でメッセージください。-あまりにも対応が遅い、無言などは残念評価付けます。発送日について-4日から7日以内に発送にしております。海外製品になりますので、初期傷等気になる方はご購入をお控えください。BUSTERS、サード・ミニアルバム『PinkyPromise』がリリース。映画、ドラマ、MCなど忙しい日々を送るBUSTERSが、約1年振りにカムバック!タイトル曲\"PinkyPromise\"は、モバイル・アクションRPG『MarvelFutureFight』のオリジナル・キャラクターLunaSnowのサウンドトラックでタッグを組んだ、アメリカのKrystaYoungs、Awright、TAsharkがBUSTERSのために手掛けた作品。ポップ・サウンドと中毒性のあるメロディーが特徴。全5トラックを収録。KPOPNCTNCT127NCTDREAMWayVSHINeeEXOBTS防弾少年団SEVENTEENTXTWannaOneStrayKidsENHYPENMONSTAXTREASURETVQXGoldenChildSF9ATEEZASTROiKONNU'ESTRedVelvetTWICEBLACKPINKITZYGFRIEND(G)I–DLEIZ*ONELOONAOHMYGIRLI.O.IMAMAMOOEVERGLOWCherryBulletAPRILApinkp1harmonyghost9DRIPPINCRAVITY日プJO1ORβITNiziUIVE