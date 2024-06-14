fate/Grand Order material　1〜6巻セット

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閲覧いただきありがとうございます。*********断捨離中の為出品致します。1〜6巻のセットです。5巻までは1、2度読み本棚で保管していました。6巻のみ未開封で袋に入ったままの状態です。2巻の外箱の角が少しよれています。(写真参照)その他目立つ傷や汚れは見当たりません。あくまで素人保管であることをご理解、ご了承ください。また、神経質な方のご購入もご遠慮ください。**********緩衝材で包みメルカリ便にて発送予定です。なるべく綺麗な状態にして発送いたしますが、外箱の性質上汚れやすくなっている為、多少のホコリが付着する可能性がありますことご容赦いただけますと幸いです。普通郵便(保証追跡無し)ご希望の際はお値引きさせていただきます(―200円)コメントにてご相談くださいませ。不慣れな為発送日数に余裕を持たせておりますが、なるべく迅速に対応させていただきます。**********即購入OKです。その他ご不明点等ございましたら、お気軽にコメント下さいませ。**********#FGO#マテリアル#設定資料集#TYPEMOON