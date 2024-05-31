松田聖子　高音質CD 「Blu-spec CD2」6枚セット

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商品詳細
松田聖子高品質CD「Blu-specCD2」6枚セットアルバムタイトルは、１．PreciousMoment２．SweetMemories'93３．DIAMONDEXPRESSION４．ATimeforLove５．GloriousRevolution６．It'sStyle'95PCに取り込んだ後はほとんど触っていませんので、そこそこ綺麗だと思います。
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