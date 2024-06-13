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商品詳細
日本人/人気アーティスト···天野喜孝作品名「こたつとぶ」講談社文庫30周年記念特別プレゼント特製リトグラフ2001年の複製原画。非売品です。未使用未展示品です。サイズ：約20x20cm#天野義孝#ファイルファンタジー#FF
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