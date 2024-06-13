Pacifica112V OVS エレキギター パシフィカ

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商品詳細
Pacifica112VOVSエレキギターパシフィカ#YAMAHA#PACIFICA#ギターあまり弾かないので出品します。ネックは真っ直ぐです。フレットも8割。目立つ傷もないです。ギタースタンドは付きません。即買い歓迎です♪
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