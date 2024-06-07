meiji ポケモンカード バトル07 オーダイルvs カメックス

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商品詳細
Meijiポケモンのお菓子についていたおまけのカードです。バトル07オーダイルvsカメックスメタリック加工で全体が光っていてかっこいいです。アニポケ風描き下ろしイラスト。裏はポケモン情報とオーキドはかせの解説レアです。擦り傷あり。状態は画像でご確認ください。任天堂 ゲーム ゲームフリーク アニメ ポケットモンスター ポケカ コレクション コレクター マニア 貴重 希少 限定 食玩 水 明治 昔 過去 キャラ キャラクター
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