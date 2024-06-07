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meiji ポケモンカード バトル07 オーダイルvs カメックス
商品番号 E95890467655
商品名

meiji ポケモンカード バトル07 オーダイルvs カメックス
ブランド名 Evital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Meijiポケモンのお菓子についていたおまけのカードです。バトル07オーダイルvsカメックスメタリック加工で全体が光っていてかっこいいです。アニポケ風描き下ろしイラスト。裏はポケモン情報とオーキドはかせの解説レアです。擦り傷あり。状態は画像でご確認ください。任天堂　ゲーム　ゲームフリーク　アニメ　ポケットモンスター　ポケカ　コレクション　コレクター　マニア　貴重　希少　限定　食玩　水　明治　昔　過去　キャラ　キャラクター
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