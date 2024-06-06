Logicool G913 TKL White

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。LogicoolG913TKLWhite新しいキーボードを購入したため出品致します。付属品は写真の通りです。付属品完備です。キーキャップを全て外し、清掃済みです。※ASDCのキーが刻印剥げがございます。完璧な品をお求めの方はご遠慮下さい。気になることがあればご質問ください。LogicoolロジクールgLIGHTSPEEDG913g913白ホワイト種類···キーボードゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ···logicoolGシリーズケーブル···ワイヤレス(無線)インターフェース···Bluetooth#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_TactileG913_TKL_TCWH #Logicool
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