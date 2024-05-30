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Casiotone ミニキーボード+ACアダプター
商品番号 I60758496324
商品名

Casiotone ミニキーボード+ACアダプター
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ヶ月、数回使用しましたが使用頻度が減ったので出品します。別売りのACアダプターもセットでの販売になります。乾電池での使用はしていないので、購入時のままシールが貼ってあります。仕様電源：2電源方式　　家庭用AC100V電源（ACアダプターAD-E95100LJは別売）または、単３形アルカリ乾電池（連続動作時間約12時間）/単3形充電式ニッケル水素電池（eneloop）×6本（連続動作時間約10時間）※条件による　※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です　消費電力3.2W寸法幅446×奥行208×高さ51mm質量1.0㎏カラーブラック、裏側白種類···キーボードアクセサリー・パーツ···ACアダプター
http://narcologia.ru/goods/update935195.html
http://narcologia.ru/goods/flight153028.html
http://narcologia.ru/goods/conception968757.html

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