デジヴァイス complete ver.

数年前にプレミアムバンダイで予約購入した商品です。3ヶ月前まで使ってました。動作確認済みです。化粧箱や外箱は、汚れや折れなどは見当たりません。本体の画面に光を反射させると、汚れが見えます。何度か乾拭きしましたが取れません。普段遊ぶ分には汚れは見えないので特に気にしないです。こちら素人なので、部品掃除はお客様負担とさせて頂きます。画面の汚れ以外は美品だと思ってます。神経質な方は御遠慮下さい。プチプチで包んで新聞紙で余り動かないよう固定させて梱包します。デジモン好きな人にお譲りしたいです。値下げ不可です。御遠慮下さい。また、購入後の不具合や返品は、一切責任負いません。ご了承くださいませ。人気タイトル···デジモンアドベンチャーグッズ種類···デジヴァイス



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