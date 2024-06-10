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BOSS MICRO-BR マルチトラック・レコーダー M-BR
商品番号 U84539655858
商品名

BOSS MICRO-BR マルチトラック・レコーダー M-BR
ブランド名 ボス
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【製品情報】BOSSMICRO-BRマルチトラック・レコーダーM-BR【状態など】こちら本体のみのお届けとなります。動作確認済みです。【清掃・梱包】製品はアルコール消毒と簡易清掃しご発送いたします。汚れキズ等は、なるべく画像にてわかるようにしておりますが、抜けている可能性もございます。（特に小傷などよく見ないとわからないものは見落としの可能性がございます）あらかじめご了承のほどお願いいたします。プチプチやリサイクルダンボール。巻ダンボール、ストレッチフィルムなど状況に合わせて梱包いたします。梱包方法にご要望がある場合は可能なかぎり受け付けます。【発送】２～３日の間に発送いたします。諸事情により発送が遅れる場合は、あらかじめご連絡いたします。【備考】こちらの商品は中古品となるため、製品情報や評価は主観的な内容になりますのであらかじめご了承のほどお願いいたします。その他、ご不明な点があればご購入前にご連絡頂きます様お願いいたします。種類...その他
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