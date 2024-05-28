ポケモンカード　PSA9　カミツレのきらめき sr

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商品詳細
こちらPSA鑑定により9点と評価されたカードです。自身で日本支社に鑑定に出したワンオーナー品です。PSA日本支社からの返却後暗所にて保管しておりました。PSA鑑定9点の評価ですが、カードにキズ、白かけ、凹み等ある場合がございます。また、素人保管ですので、PSAケースに初期キズがある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。商品はクリアポケットに入れ、プチプチで梱包し、らくらくメルカリ便で発送致します!※写真の通りPSAケースに入った状態での発送です。よろしくお願いします。#ポケモンカード#PSA鑑定#PSA9#カミツレのきらめき
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