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ポケモンカード　PSA9　カミツレのきらめき sr
商品番号 A23968400384
商品名

ポケモンカード　PSA9　カミツレのきらめき sr
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらPSA鑑定により9点と評価されたカードです。自身で日本支社に鑑定に出したワンオーナー品です。PSA日本支社からの返却後暗所にて保管しておりました。PSA鑑定9点の評価ですが、カードにキズ、白かけ、凹み等ある場合がございます。また、素人保管ですので、PSAケースに初期キズがある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。商品はクリアポケットに入れ、プチプチで梱包し、らくらくメルカリ便で発送致します!※写真の通りPSAケースに入った状態での発送です。よろしくお願いします。#ポケモンカード#PSA鑑定#PSA9#カミツレのきらめき
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