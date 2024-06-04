キャンバス木枠　F100号

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木枠(中古品)・複数回の使用歴あり、使用には問題なし・ステッカー跡や多少の傷や汚れあり・裏面にガンタッカーの針の跡・162×130.3cm※基本的には翌日発送で対応させていただきますが、スケジュールの都合で数日かかる場合もございますので、ご了承下さい。