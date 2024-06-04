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- 煎茶碗 染付 農耕図 10客 箱有
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商品詳細
種類...茶道具測量や御田植神事などめずらしい図柄もあり明治頃の作品と考えられます。煎茶道具 茶碗詳細は写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/displease370831.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful544751.html
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