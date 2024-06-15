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threezeo dlx オプティマスプライム 新規頭部のみ
商品番号 M87086914342
商品名

threezeo dlx オプティマスプライム 新規頭部のみ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 6,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

threezeodlxオプティマスプライム新規頭部のみなります。本体は付きませんのでご注意ください。元の頭部と比べて、より劇中に近い仕上がりになっています。アップの写真ですと積層痕が見えますが肉眼ではほぼ確認でぎせん。目の点灯ギミックも付きます。マスクオフも差し替えで再現可能です。過度な値下げ交渉はお控えください。検索用トランスフォーマー　リベンジ　ダークサイド・ムーンTransformers:DarkoftheMoonthreezeroスリーゼロ
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