リザードン ポケモンカードe テールスマッシュ

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ポケモンカード即購入可能。トラブル防止のためあくまでプレイ用でお願いします。商品の状態は基本的に「目立った傷や汚れなし」となっておりますが、写真で状態は事前にご確認ください。(白かけ、押し傷などがあるものがあるため。)※気になる方は必ず状態を確認してご購入ください。神経質な方はお店での購入を推奨いたします。写真は可能な限り撮ります。写真で判断して納得された方のみご購入ください。・発送方法毎日、何十件もの取引をしております。なるべく時短をするために、簡易なスリーブ・ジップロックよる濡れ防止、カードの枚数によっては厚紙(ノーマルカード)による簡易な折れ防止をして発送させていただきます。それでも、梱包に関して、悪い評価をつける方がかなり目立ちますので、ローダー発送をご希望の方はコメントでお願いします。ローダー発送 商品に1枚につき＋100円また、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便は変更可能です。らくらくメルカリ便 商品に＋150円ゆうゆうメルカリ便 商品に＋180円都合上、購入日によっては予定日数を超過する場合がございますのでご了承ください。#とらおポケカ