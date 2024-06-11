ONE PIECE FILM RED　フィギュア　ウタ　ワンピース

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商品詳細
ONEPIECEFILMREDのフィギュア・GLITTER\u0026GLAMOURS UTA×3３体セットでの出品です。新品未開封でございますが、アミューズメント商品のため、箱には細かいキズ、凹み等がございますので、箱の状態を気にされる方は入札をお控えください。
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