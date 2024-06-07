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- Ｌ２７７ 建水 『唐銅』『能作一佳造』『菊流水紋』『こぼし』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 10cm横幅 約 15cm※素人の測定のため、誤差がございます。傷、汚れ、使用感があります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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