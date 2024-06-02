宮内庁御用達　十四代 辻常陸　『長崎市　平和祈念像』　絵皿　禁裏御用品 おまけ付

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\"かなり古い（たぶん、50年前後）お品です。昭和レトロやアンティーク・骨董と呼ばれるくらい今では貴重なお品だと思います。宮内庁御用達有田焼 十四代辻常陸作絵皿です。長崎にある平和祈念像が描かれています。◆サイズ：直径約21.3㎝ 高さ約3㎝※「禁裏御用」（きんり・ごよう）とは：江戸時代以前に、帝（＝天皇）がいらっしゃる宮中（御所・禁裏）に品物を納めることができる商家・職家さんは「禁裏御用」「御所御用」と称されていました。※辻屋製品：禁裏御用辻屋の製作品を指します■おまけとして新品未使用の箸置きを一つ付けます。我が家は4人家族である為、これ一つだけは壊れた時のスペアとして保管していました。 画像には共箱も載せていますがあくまでもおまけ扱いなので木箱は送りません（送料が上がってしまう為）木箱付を希望される場合は購入前に必ずコメント願います。その場合は送料の差額分お値段上がります。完璧を求める神経質な方はご遠慮願います。\"7596