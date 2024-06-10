ポケモンカード　ピカチュウV 25TH モンスターボール　英語　未開封

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英語版の「セレブレーションズ ウルトラプレミアムコレクション」に封入されているカードです。英語版であり初期キズ等があります。折れ対策防水対策しメルカリ便にて発送致します。※すり替え等防止のため、購入後の返金返品には対応致しかねます。予めご了承ください。