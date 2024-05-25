- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 和楽器
- >
- 久保井 朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
久保井朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子)朗童さんが製作を終了するとのことで予備に購入しましたが、既に何本も所有しているので出品します。試し吹き程度であまり使用していません。念のため、消毒済みです。あじのある竹の斑(模様)があります。全長約45cm(写真ご覧ください)今はもう購入出来ない貴重な篠笛となっています。5枚目写真の袋はご希望でしたらお付けします。目立った汚れや傷は御座いませんが、素人保管のためご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless639829.html
http://narcologia.ru/goods/recommended598990.html
http://narcologia.ru/goods/flight15528.html
http://narcologia.ru/goods/seamless639829.html
http://narcologia.ru/goods/recommended598990.html
http://narcologia.ru/goods/flight15528.html
久保井 朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子) - 和楽器
久保井 朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子) - 和楽器
久保井朗童作 篠笛 横笛 朗童管 七穴古典調 五本調子 藤巻き掘り込み ...
久保井朗童 作 篠笛 | 骨董品買取・和楽器買取 五宝堂
2023年最新】篠笛 朗童の人気アイテム - メルカリ
送料込み 天賦流六世笛師 久保井朗童 古典調 六本調子七孔 籐半重巻 ...
篠笛 朗童のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の篠笛 朗童の ...
送料込み 天賦流六世笛師 久保井朗童 古典調 六本調子七孔 籐半重巻 ...
朗童 五本調子 横笛 藤巻 - 横笛
篠笛 朗童管 唄用 七本調子 | 山下横笛教室
久保井朗童先生 古典調六本調子 最後の一管開封動画
篠笛 朗童のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の篠笛 朗童の ...
篠笛 唄物7本調子(B管) - 通販 - pinehotel.info