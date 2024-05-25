久保井朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子)朗童さんが製作を終了するとのことで予備に購入しましたが、既に何本も所有しているので出品します。試し吹き程度であまり使用していません。念のため、消毒済みです。あじのある竹の斑(模様)があります。全長約45cm(写真ご覧ください)今はもう購入出来ない貴重な篠笛となっています。5枚目写真の袋はご希望でしたらお付けします。目立った汚れや傷は御座いませんが、素人保管のためご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメント下さい。



久保井 朗童さん作 篠笛 七本調子・古典調(お囃子) - 和楽器



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