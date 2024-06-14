ダンシャリしてます！実家の食器棚で見つけました!付属品見つからなくて、詳細不明ですが、模様は、、表面4面からそれぞれ違っており、湯呑みの内側もかなり精巧な模様です!特に、蓋の裏側の模様が、またまた精巧です!湯呑みの底側に、文字がありますが、素人なのでよくわかりませんので、ご確認ください！義母は、茶道を嗜んでおり、古伊万里等古い食器をコレクションしておりました！大きさ口径 約8センチ高さ 約5.5センチ重さ 約118〜134グラム（湯呑み) 約76〜86グラム(蓋)こちらは、使用品で長期自宅保管のために、小キズ汚れスレ等あるかと思います、15.16枚目の写真のように、口径部分に、ボツボツした感じがありますが、元々なのかよくわかりません!元々がよくわかりませんので、色んな角度から写真をつけさせていただきましたが、撮りきれてないところもありますので、お気になる点はコメントより質問していただきましたら、出来る範囲でお返事させていただきます!付属品ありませんので、手持ちの布や新聞紙緩衝材等で包んで送らせていただきます!らくらくメルカリ便に変更させて頂くこともありますのでご了承ください！#お茶道具#茶道具#煎茶道具#煎茶#蓋付き湯呑み#珍しい湯呑み#アンティーク#骨董#古伊万里#湯呑み#湯呑みセット



煎茶道具 蓋付湯のみ(蓋付湯呑み・蓋付湯飲み) 貴人台】 煎茶貴人台 ...



煎茶道具 蓋付湯のみ(蓋付湯呑み・蓋付湯飲み) 貴人台】 煎茶貴人台 ...



煎茶道具 蓋付湯のみ(蓋付湯呑み・蓋付湯飲み) 貴人台】 煎茶貴人台 ...



煎茶道具 蓋付湯のみ(蓋付湯呑み・蓋付湯飲み) 貴人台】 煎茶貴人台 ...



煎茶道具 蓋付湯のみ(蓋付湯呑み・蓋付湯飲み) 貴人台】 煎茶貴人台 ...



伊万里 染付 双葉葵源氏香文 源氏物語 汲み出し碗 汲出茶碗 湯呑 ゆ ...



常滑焼 茶器 茶道具 急須 | esn-ub.org



お歳暮 お茶道具 茶道具 煎茶道具 蓋付き湯呑み 珍しい湯呑み 陶芸 ...



おいしい新茶の季節到来。ライフスタイル別、お茶道具の選び方をご紹介 ...



伊万里 染付 双葉葵源氏香文 源氏物語 汲み出し碗 汲出茶碗 湯呑 ゆ ...



伊万里 山水図鍋島焼 煎茶道具 急須 蓋付き湯呑み セット-



お歳暮 お茶道具 茶道具 煎茶道具 蓋付き湯呑み 珍しい湯呑み 陶芸 ...



時代煎茶籠 一式 煎茶器 揃 華中亭道八 煎茶 茶器 在銘 急須 湯冷まし ...



人間国宝 伊藤赤水作 無名異焼 茶碗 共箱 茶道具-



2023年最新】煎茶の棚の人気アイテム - メルカリ