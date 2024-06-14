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【最最終値下げ】リバイユ アルトサックスマウスピース studio3 #7
商品番号 M13421368656
商品名

【最最終値下げ】リバイユ アルトサックスマウスピース studio3 #7
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Lebayle（リバイユ）アルトメタルマウスピースstudio3#7先日中古で購入したものです。Lebayleの中古はあまり出回っていませんので、この機会に是非！フュージョン、ファンク等音量が必要なバンドに効果を発揮するかと思います。開きも7番でちょうど良いと思います。キャンディーダルファー、小林香織さんが使用されていることでも有名なマウスピースです。宜しくお願い致します。
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