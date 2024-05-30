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「ZO-3 ギター」ソフトケース付き（品）。
商品番号 C30219377806
商品名

「ZO-3 ギター」ソフトケース付き（品）。
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDESフェルナンデスZ0-3。　部屋の片隅で、長きにわたり置きっ放しの状態でした。　電源を入れ、内蔵アンプからの音出し、確認できました。シールドを繋げての音出しは、不明（※音の歪みなど、専門的なことは分かりかねます）。　金属パーツ類のサビ、小傷、細かな塗装剥がれあり。　本体カラーは水色系。経年劣化により元々の色合いより少し変色しています。　付属物:ショルダーストラップ付の初期型ソフトケースおよび、レンチ類（未開封）。新品のマンガン電池を入れておきます。　よろしくお願いします。
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