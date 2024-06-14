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- 【レア品 / コンプ】ちいかわ ブラインド 織り布 缶バッジ 全8種 フルセット
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商品詳細
新品未使用未開封値下げ不可バラ売り不可ちいかわグッズ ぬいぐるみや缶バッジ大量出品中です！↓↓レアものやお得な商品色々あるのでご覧ください↓↓#ちいかわ_金のミルクちいかわブラインド織り布缶バッジ 全8種 フルセットコレクションとして大事に保管していました。発送の際は、ケースから出し、緩衝材につつみ水漏れ対策をして、補償付きメルカリ便で送ります(^▽^)/※ケースはつきません。ちいかわ ハチワレ うさぎ 鎧さん 討伐 ナガノ 織 布 缶バッチ コンプ フルコンプ レア
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