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【レア品 / コンプ】ちいかわ ブラインド 織り布 缶バッジ　全8種　フルセット
商品番号 O72833133609
商品名

【レア品 / コンプ】ちいかわ ブラインド 織り布 缶バッジ　全8種　フルセット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 6,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用未開封値下げ不可バラ売り不可ちいかわグッズ　ぬいぐるみや缶バッジ大量出品中です！↓↓レアものやお得な商品色々あるのでご覧ください↓↓#ちいかわ_金のミルクちいかわブラインド織り布缶バッジ　全8種　フルセットコレクションとして大事に保管していました。発送の際は、ケースから出し、緩衝材につつみ水漏れ対策をして、補償付きメルカリ便で送ります(^▽^)/※ケースはつきません。ちいかわ　ハチワレ　うさぎ　鎧さん　討伐　ナガノ　織　布　缶バッチ　コンプ　フルコンプ　レア
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