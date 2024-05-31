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【新品未使用】THE ALFEE デビュー25周年記念 シルクスカーフ☆エルメス
商品番号 R25653629326
商品名

【新品未使用】THE ALFEE デビュー25周年記念 シルクスカーフ☆エルメス
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 12,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUBE2000PLATINUMMEMBERSCLUB入会記念品◇エルメスとのコラボスカーフ（シルク100%）※エンジェルギターがプリントされたコラボリボンも大変貴重なものかと思います。大切に保管してきました。一緒にお送りします。※画像10枚目の状態で保管していましたので、大変美品です。
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