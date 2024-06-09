B'z Premium席専用 オリジナルグッズ プレミアム

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商品詳細
人気グループ···B'zB'zpleasure2023starsプレミアム席限定グッズ一式Premium席専用オリジナルグッズ・Premium専用ネックストラップパス・アクリルケース入り-STARS-メモリアルメダル・-STARS-メモリアルデザインタペストリー・ミニトートバッグ・サービスバッグおまけとして、曲中に飛んでくる銀テープ3本と入り口で全員がもらうチラシ、ガチャのミニトート(1種)をおつけします。おまけとサービスバッグはシワなどありますのでご了承ください。他は未開封で綺麗です。
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