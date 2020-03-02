

Elektron Model:Cycles



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Vol.02 私の僕のこだわり機材 〜elektron Model:Cycles〜｜島村楽器 ...



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ElektronがFMベースのグルーヴボックス『Model:Cycles』を発表 ...



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ELEKTRONMODEL:CYCLES＊写真に写っているものが今回の出品対象の商品になります。・本体・電源アダプタ・USBケーブル・MIDIドングル＊写真から傷などご確認ください。＊値下げのタイミングは基本的にこちらから行います。モジュールが増えすぎてしまい、溺れそうになり、出品に至りました。機材整理の為、出品します。中古品ですので、使用感はあります。神経質な方はご購入をお控えください。正常動作確認済みです。ペット無し、禁煙環境のみの利用です。6トラックFMベースのグルーヴボックスこの軽量なユニットには、6タイプのユニークなマシンが搭載されており、デジタルスペクトル全体でリズムとメロディを簡単に作り出すことができます。凝集された切立った波形を拡大したり、広大で流動的な平野を滑走したり、たゆたう不協和音の霧に沈んでいく、そんな領域への探索に到達することができるようになりました。公式HPよりhttps://www.elektrondistributiongroup.com/products/elektron-model-cyclesElektronModel:Cycles|ElektronDistributionGroup