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- 掛軸 梅堂『山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a06079
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シワ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約190cm幅約54cm
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