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掛軸 梅堂『山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a06079
商品番号 D31844343732
商品名

掛軸 梅堂『山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a06079
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シワ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約190cm幅約54cm
http://narcologia.ru/goods/Taipei924871.html
http://narcologia.ru/goods/capitation696308.html
http://narcologia.ru/goods/seamless758529.html
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