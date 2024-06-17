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- ★ 工芸色紙『金剛界曼荼羅・色紙(ナチュラル)』複製画・仏画 まんだら・複製画
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商品詳細
【商品説明】種類：工芸色紙タイトル：金剛界曼荼羅・色紙(ナチュラル)技法：複製画額縁サイズ：タテ293ｘヨコ262（mm）絵サイズ：タテ260ｘヨコ230（mm）【補足説明】新品 額付き（木製・表面透明シート・色：ナチュラル・スタンド付き）【商品解説】■金剛界曼荼羅（こんごうかいまんだら）大日如来を教主とする九種の曼荼羅が一つに集められた曼荼羅です。「金剛頂経」に説かれる仏の智慧をあらわしています。内観・凝集の極みに、金剛身をなし、即身成仏をなします。形式...額縁入り主題...宗教・神話
http://narcologia.ru/goods/reboot236636.html
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