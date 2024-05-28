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送料込【逢絢亭】茶道具 平茶碗 萬古焼 武蔵野の図 佐久間勝山 共箱入り
商品番号 A53406154275
商品名

送料込【逢絢亭】茶道具 平茶碗 萬古焼 武蔵野の図 佐久間勝山 共箱入り
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは萬古焼の平茶碗になります。作者は萬古焼の代表的な方である佐久間勝山さんです。今からの季節に良い武蔵野の図柄になっています。茶碗の外側の秋草の図柄が良い味出しています。桔梗の藍色などなかなか素敵ですし、月の銀が渋く落ち着いていますので、とても雰囲気のあるお茶碗になっていると思います。大きさは、直径が１７．２ｃｍ、高さが約６．５ｃｍで付属品は共箱です。本体に目立った傷や汚れなど無く、全体的に綺麗な状態です。普段のお稽古から、きちんとした機会に人前に出されても問題ありません。
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