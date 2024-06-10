シャドーボックス額縁3点

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ご覧いただきありがとうございます。シャドーボックス用の額縁3点です。自宅にて長期間保管してあったものです。 カラー ダークブラウン3点とも （画像で確認下さい）額の素材 木製フレーム3点とも表面カバー ガラス3点ともサイズ（約）画像2.3.4枚目 額全体32.0×37.0厚み5.0cm 内寸19.0×24.0厚み4.5cm 画像5〜10枚目 額全体25.5×32.0厚み5.0cm内寸14.5×21.0厚み4.0cm3点とも未使用品ですが古い物と言う点をご理解頂きご購入お待ちしております。尚、多少額縁に小さな傷がある場合がございますので神経質な方はご購入をお控え下さい。3点まとめての購入でお願いします。ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ^_^