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ゾロ　フィギュア　剣士編　A賞　ラストワン賞　セット
商品番号 E67743956689
商品名

ゾロ　フィギュア　剣士編　A賞　ラストワン賞　セット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピース一番くじ　ゾロ　フィギュア　剣士編　A賞とラストワン賞のセットになります。未使用、未開封になりますが、昔のフィギュアの為神経質な方はご遠慮ください。補強をし、簡易包装にて発送致します。何かご質問ありましたら、質問よりお願いします。気づかず遅くなる可能性はあります、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse151126.html
http://narcologia.ru/goods/freshman951856.html
http://narcologia.ru/goods/seamless999629.html
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