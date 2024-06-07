ゾロ　フィギュア　剣士編　A賞　ラストワン賞　セット

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商品詳細
ワンピース一番くじ ゾロ フィギュア 剣士編 A賞とラストワン賞のセットになります。未使用、未開封になりますが、昔のフィギュアの為神経質な方はご遠慮ください。補強をし、簡易包装にて発送致します。何かご質問ありましたら、質問よりお願いします。気づかず遅くなる可能性はあります、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse151126.html
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