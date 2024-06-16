CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器茶懐石



CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE2 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



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CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CB54 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀三客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ... CB54 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀三客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ...



CB34 能登輪島塗花蝶金蒔絵朱塗煮物椀三客時代木製漆器朱漆菊吸物 ... CB34 能登輪島塗花蝶金蒔絵朱塗煮物椀三客時代木製漆器朱漆菊吸物 ...



CB26 能登輪島塗鶴松竹梅扇面金蒔絵煮物椀三客 木製漆器汁椀朱漆茶懐石 ... CB26 能登輪島塗鶴松竹梅扇面金蒔絵煮物椀三客 木製漆器汁椀朱漆茶懐石 ...



CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ... CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ...



CA2 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 二客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ... CA2 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 二客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ...



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CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE1 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 ニ客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀 ... CF74 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵 欅地溜塗椀三客 内黒塗 平椀煮物椀 ...

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】能登輪島塗草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀ニ客でございます。輪島が誇る上質な塗りの黒塗に見返し見込みに草花や蝶の繊細な蒔絵が施された上品な御椀でございます。【寸法】直径約12.6cm全高約8.8cm椀高さ約5.6cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年による、スレ、小キズ、ややヨゴレ、蓋一客にやや目立つスレキズ１、見込みにやや目立つスレキズ１、蒔絵にヨゴレのようなもの、等の時代感がございます。目立つヤケカケヒビ等はなく状態は良好なものと思います。(※画像9、10を参考にお願い致します)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#草花#蝶#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k903g2k203g