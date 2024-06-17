2016年の\"LIVETOUR音楽隊\"zeepNAMBAでのライブで米津さんが投げたピックです。暗所にて大切に大切にコレクションしていましが、大切にして頂ける米津さん大好きな方にお譲りできたら嬉しいです。とても貴重な品物なのでお値下げはごめんなさい。ピックに細かい擦り傷等あるかもですが米津さんがライブで使用した時についたものなのでご了承下さい。画像の加工は一切していませんが撮影時の明るさ等で実物と若干の違いがあるかもしれません。発送は丁寧に梱包し、メルカリ便にて発送させて頂きます。いいね！を頂いた方へ出品をまだ微妙に悩んでるので急な出品取下げをする場合もあります。その時はごめんなさいm(__)m



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