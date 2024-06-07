CELESTION セレッション G12T-75 16Ω ギター ユニット 2本

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商品詳細
CELESTIONセレッションG12T-7516Ωウーファーギター12インチスピーカーユニット2本動作確認済みですエッジにホコリの付着ございますスペック■口径：12\"■インピーダンス：16Ω■許容入力：75Wrms■周波数レンジ：80-5000Hz■感度：97dB■マグネット：セラミック■ユニット重量：3.5kg■その他：■シャーシ：Pressedsteel■ボイスコイル径：1.75\"■ボイスコイル：Roundcopper■バッフル径：283mm■マグネット直径：145mm■ねじ穴直径：φ7.9mm■ねじ穴数：4■取付ねじ穴間の直径：297mm MountingslotPCD■寸法：309mmx309mmx165mm■世界有数のギター・アンプやキャビネットでも数多く使用されるG12T-75。ブリティッシュ・ヘヴィー・メタルからアメリカン・スラッシュまで幅広いサウンドを実現します。
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