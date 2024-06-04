古染付　皿　民藝　民芸　虫喰い　松　古伊万里　染付

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商品詳細
染付古染付くらわんか民藝民芸明末清初古染付の中皿です。口縁に虫喰いと呼ばれる釉薬の剥落は見られます。正直、虫喰いなのか、ホツなのかは判断が難しいです。なのでホツがあると思っていただければ良いと思います。ニューは無く、指で弾くと高い音が響きます。見込みは釉薬抜けがあります。高台の座りは少しガタつきます。口径 約 15.5〜15.9㎝高さ 約 2.5㎝
http://narcologia.ru/goods/scissoring943196.html
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