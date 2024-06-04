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e2535 瀬戸焼 鉢 こね鉢 口巾25.7cm
商品番号 B90120408243
商品名

e2535 瀬戸焼 鉢 こね鉢 口巾25.7cm
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

e2535瀬戸焼鉢こね鉢口巾25.7cm-------------------------------------------------------口径(内)　22cm口巾(外)　25.7cm高さ　13cm目立つ傷みなく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/financier193260.html
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