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カシオ光ナビゲーションキーボード
商品番号 Y20399567790
商品名

カシオ光ナビゲーションキーボード
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 3,040 円
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商品詳細

点灯した鍵盤を押すだけで演奏できます、初心者向けテキスト\u0026楽譜本付き!大きさは縦３６センチ横９２センチです。購入したのは２年半前です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly273984.html
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