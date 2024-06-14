カシオ光ナビゲーションキーボード

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商品詳細
点灯した鍵盤を押すだけで演奏できます、初心者向けテキスト\u0026楽譜本付き!大きさは縦３６センチ横９２センチです。購入したのは２年半前です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly273984.html
http://narcologia.ru/goods/recycling323414.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit613486.html
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