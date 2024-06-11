ドラクエクリスタルモンスターズ　スライムジェネラル

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フィギュア種類···コレクションフィギュア ドラクエクリスタルモンスターズのスライムジェネラルです。古いものですので、多少のベタ付き、キズ等があると思いますのでご了承下さい。状態は、写真を参考にして下さい。