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ドラクエクリスタルモンスターズ　スライムジェネラル
商品番号 A38053219465
商品名

ドラクエクリスタルモンスターズ　スライムジェネラル
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュア　　　ドラクエクリスタルモンスターズのスライムジェネラルです。古いものですので、多少のベタ付き、キズ等があると思いますのでご了承下さい。状態は、写真を参考にして下さい。
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