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小鉢五客　藤岡周平作　粉引きはけ目
商品番号 J91145825812
商品名

小鉢五客　藤岡周平作　粉引きはけ目
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤岡周平氏の個展にて購入しました。お茶はもとより抹茶　小鉢　コーヒーも合うとても使いがっての良い丈夫な焼きものです。径10~11位高さ7センチ重さ245グラム箱なし厳重に梱包します。
http://narcologia.ru/goods/ordering806679.html
http://narcologia.ru/goods/passionate848113.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming357092.html
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