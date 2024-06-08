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- 小鉢五客 藤岡周平作 粉引きはけ目
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商品詳細
藤岡周平氏の個展にて購入しました。お茶はもとより抹茶 小鉢 コーヒーも合うとても使いがっての良い丈夫な焼きものです。径10~11位高さ7センチ重さ245グラム箱なし厳重に梱包します。
http://narcologia.ru/goods/ordering806679.html
http://narcologia.ru/goods/passionate848113.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming357092.html
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