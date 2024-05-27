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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。BuescherTRUETONEアルトサックス全タンポ交換済全分解洗浄トーンホール平面出し全タンポ交換各部注油コルク類交換ビンテージにつきキズ、凹み等気になる神経質な方は購入を控えて下さいほぼノーラッカーです。左手小指が操作し易いシリーズ4です。出荷前に調整チェックしますが、稀にコルク等の変形によりバランス狂う場合があります。古いケースに入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/marshal640880.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect997570.html
http://narcologia.ru/goods/approximate786420.html
Buescher TRUETONE アルトサックス\n全タンポ交換済
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