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mocha先生　版画　藤飾り　25枚限定　サイン入り
商品番号 U72580369665
商品名

mocha先生　版画　藤飾り　25枚限定　サイン入り
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 43,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アールビバン製の版画になります。一度も飾ってないのでかなり綺麗です。保証書、箱付きにになります。額縁サイズ62×62センチ、定価35万税抜きになります。25枚しかなく、背景を得意にしてる先生なので、人物が映っている作品は少なく、珍しいです。また立体感があり、とても美しい作品だと思います。検索用西又葵、カントク、珈琲貴族、てぃんくる、Tony、アールジュネス、アールビバン、三嶋くろね、hiten、タペストリー
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