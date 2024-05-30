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- mocha先生 版画 藤飾り 25枚限定 サイン入り
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商品詳細
アールビバン製の版画になります。一度も飾ってないのでかなり綺麗です。保証書、箱付きにになります。額縁サイズ62×62センチ、定価35万税抜きになります。25枚しかなく、背景を得意にしてる先生なので、人物が映っている作品は少なく、珍しいです。また立体感があり、とても美しい作品だと思います。検索用西又葵、カントク、珈琲貴族、てぃんくる、Tony、アールジュネス、アールビバン、三嶋くろね、hiten、タペストリー
http://narcologia.ru/goods/unusable557274.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful15351.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney325049.html
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