米津玄師　HYPE リイシューねこちゃん　ネット限定　ホワイト　レア

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ご覧頂きありがとうございます。2020TOUR/HYPEのツアーグッズリイシューねこちゃんのネット限定ホワイトです。ホワイトはオンライン限定販売で即完したレア品です。▪️状態撮影用で開封はしています。ビニールに入れて飾っていましたのでビニール袋に細かなスレ等はございます。日の当たる場所、喫煙及びペット環境ではごさいません。ご検討よろしくお願いします。#米津玄師#リイシューねこちゃん#りいしゅー#リイシューレコーズ#HYPE#2020#ぬいぐるみ