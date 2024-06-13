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- 猿の軍団 軍団隊員(緑成形)ブルマァク ソフビ 日本製
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商品詳細
ブルマァクの猿の軍団隊員のミニソフビです。日本製。大きさ約14cm。古い商品ですので画像でご判断ください。他にも猿の軍団ソフビを出品しております。よろしくお願いいたします。以下検索用円谷プロ特撮ドラマAPEエイプ猿の軍団ブルマァクブルマアクソフビソフトビニールタイインゴローキングコングゴリラ獣猿の惑星昭和レトロ
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