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猿の軍団 軍団隊員(緑成形)ブルマァク ソフビ 日本製
商品番号 M55192144356
商品名

猿の軍団 軍団隊員(緑成形)ブルマァク ソフビ 日本製
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルマァクの猿の軍団隊員のミニソフビです。日本製。大きさ約14cm。古い商品ですので画像でご判断ください。他にも猿の軍団ソフビを出品しております。よろしくお願いいたします。以下検索用円谷プロ特撮ドラマAPEエイプ猿の軍団ブルマァクブルマアクソフビソフトビニールタイインゴローキングコングゴリラ獣猿の惑星昭和レトロ
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