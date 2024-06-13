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(923)中国　清朝中期　青華霊芝紋湯呑み2点　アンティーク　送料込み0925
商品番号 Y49166716591
商品名

(923)中国　清朝中期　青華霊芝紋湯呑み2点　アンティーク　送料込み0925
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1点にニューがあります。送料込み　即購入ok！口径　9.6cm高さ　4.8cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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