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- (923)中国 清朝中期 青華霊芝紋湯呑み2点 アンティーク 送料込み0925
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商品詳細
1点にニューがあります。送料込み 即購入ok！口径 9.6cm高さ 4.8cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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