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鍋島焼 和泉作 大型白磁染錦『麒麟牡丹文』花瓶 飾り壺 唐草双耳 高さ41cm
商品番号 D40672869956
商品名

鍋島焼 和泉作 大型白磁染錦『麒麟牡丹文』花瓶 飾り壺 唐草双耳 高さ41cm
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,567 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鍋島焼和泉作大型白磁染錦『麒麟牡丹文』花瓶飾り壺唐草双耳高さ41cm★時代物★4D0825サイズ(約):最大幅18㎝、高さ41㎝、重さ4ｋg
http://narcologia.ru/goods/voiceless843759.html
http://narcologia.ru/goods/navigate109530.html
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