Edwards E-SE skin sugizo エレキギター

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商品詳細
エドワーズのSUGIZOモデルのストラトになります。フロントピックアップとピックガードをかえてあります。他はオリジナルです。ブレンダー機能も付いてます。フレットも8割位あると思います。ソフトケースに入れて発送させて頂きます中古品になりますのでご理解のある方よろしくお願いしますわエレキギタールナシーSUGIZOギターp-90ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/Persia354288.html
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