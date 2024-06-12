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レイジングサーフ　1box シュリンク有り
商品番号 H54125829005
商品名

レイジングサーフ　1box シュリンク有り
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュリンク付きのレイジングサーフ1箱です。抽選に当たりすぎたため出品します。ポケモンカードポケカ種別...パック・ボックス
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